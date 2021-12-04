مشروع سعودي فرنسي مشترك لبناء منشأة لإنتاج هياكل الطائرات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ” SAMI”، اليوم (السبت)، توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة فيجياك أيرو الفرنسية، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دُسر”، وتأسيس شركة “سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م.”، بهدف بناء منشأة تصنيع عالية الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.
ويسعى المشروع المشترك إلى تطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل كجزءٍ من هذا المشروع، وأيضاً تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ويمتد المشروع على مدى 10 سنوات، وسيشمل سلسلةً من الاستثمارات الكبرى سيُموَّل معظمها من مؤسسات مالية محليّة، بما في ذلك إطلاق وحدة إنتاج جديدة في موقع شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC في جدة.
وتستهدف المرحلة الأولى توسيع المنشأة، والتي من المقرر استكمالها بحلول عام 2024 بإجمالي استثمار بقيمة 187.5 مليون ريال، بما في ذلك المعدات، والبنى تحتية، وبرامج التدريب، والشهادات. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع تحقيق إيرادات في المرحلة الأولى قدرها 3.7 مليون ريال، بحلول نهاية العام 2024، وسيتم تزويد شركة “سامي فيجياك أيرو للتصنيع ذ.م.م.” بـ 14 وحدة معدات متطورة، فضلاً عن توظيف أكثر من 60 شخصاً.
وستركز المنتجات الأولية على تصنيع وتجهيز السبائك الخفيفة “الألمنيوم”، والمعدن الصلب “التيتانيوم” لأجزاء الطائرات.
جاء الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي انعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة اليوم، بحضور ممثلين عن الثلاث شركات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس أحمد الخطيب، أن إطلاق المشروع يهدف إلى تسريع عجلة توطين التقنيات المتقدمة في مجال صناعة هياكل الطائرات؛ وبالتالي، زيادة التدفقات الاستثمارية وخلق فرص عمل عالية الجودة للشباب السعودي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”