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جديد المناطق > ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 47.6 مليون.. بينها 377 ألف جرعة منشطة
04/12/2021   10:35 م

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 47.6 مليون.. بينها 377 ألف جرعة منشطة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 47,607,823 جرعة، بينها 377 ألف جرعة منشطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.66 مليون جرعة أولى، و22.57 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.72 مليون شخص.

وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 71 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، وانطلقت المرحلة الثانية في فبراير الماضي، كما أتاحت الوزارة الجرعة المنشطة لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 47.6 مليون.. بينها 377 ألف جرعة منشطة

جديد المناطق
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