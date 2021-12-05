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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري: تطور متحورات “كورونا” سيجعلنا مضطرين لتعزيز الجرعات مستقبلاً
05/12/2021   7:11 ص

بالفيديو.. استشاري: تطور متحورات “كورونا” سيجعلنا مضطرين لتعزيز الجرعات مستقبلاً

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توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور ناصر توفيق، استمرار الحصول على تعزيزات جديدة من جرعات “كورونا” في حال تواصل ظهور متحورات جديدة من الفيروس.

وقال توفيق في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه في حال تطور متحورات “كورونا” فستكون الجهات الصحية بالمملكة مضطرة لتعزيز الجرعات مستقبلاً، خاصة أنها تسير وفق ما تتوصل إليه منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المملكة ستحقق مناعة مجتمعية قوية بشكل أكبر خلال الشهور المقبلة في ظل إقبال المواطنين والمقيمين على الحصول على الجرعات المُعززة للمناعة ضد “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري: تطور متحورات “كورونا” سيجعلنا مضطرين لتعزيز الجرعات مستقبلاً

جديد المحليات
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