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جديد المحليات > “التعليم” توضح خطوات إعداد الدروس بطريقة ميسّرة في “منصة مدرستي”
05/12/2021   7:11 ص

“التعليم” توضح خطوات إعداد الدروس بطريقة ميسّرة في “منصة مدرستي”

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أوضحت وزارة التعليم خطوات إعداد درس متزامن أو غير متزامن أو معياري في منصة مدرستي بطريقة ميسّرة، وذلك من خلال عدة خطوات.

وبيّنت الوزارة أن خطوات إعداد الدرس بطريقة ميسرة تبدأ بالضغط على أيقونة الجدول الدراسي الموجودة في القائمة الرئيسية، وبعدها سيظهر الجدول الدراسي الخاص بالمعلم ليتم تحديد الحصة التي يريد إعداد درس لها، ومن ثم الضغط على أيقونة قم بإعداد الدرس الآن.

وأضافت أن الخطوة التالية هي أكمل بيانات الدرس (مسار الدرس ونوع الدرس) ثم الضغط على التالي، وبعدها الضغط على أكمل عناصر الدرس بتحديد الأهداف التي سيكتسبها الطالب في الدرس، مبينةً أنه يمكن الضغط على زر الإضافة حينما يريد المعلم إضافة واجب، ثم اختيار إثراء واحد أو أكثر وأخيراً الضغط على حفظ وإنهاء. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” توضح خطوات إعداد الدروس بطريقة ميسّرة في “منصة مدرستي”

جديد المحليات
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