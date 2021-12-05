بدأت بدراجة هوائية.. مواطن يروي قصة دخوله إلى عالم السرقات التي أوصلته للسجن

روى مواطن يدعى هذال، قصة حرمانه من الوسائل الترفيهية والدخول في طريق الانحراف، والذي انتهى به في السجن.
وقال، خلال برنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية”، إن بداية الانحراف كانت مع شعوره بافتقاد وسائل الترفيه التقليدية التي كانت في أيدي غيره مثل الدراجات الهوائية، حيث كان برفقة صديق له من القلائل الذين لا يمتلكون دراجة هوائية في منطقته السكنية، وذلك بسبب أن والده كان لا يولي اهتمامًا كبيرًا لمتطلباته الترفيهية.
وأضاف أنه بدأ الانحراف بسرقة دراجات هوائية برفقة صديقه، ثم شرعا في شرب الخمور التي وصلا إليها عن طريق شقيق هذا الصديق، والذي كان يشربها برفقة أقرانه بمنزله، موضحًا أن الخمور جعلتهما يقبلان على تنفيذ عمليات السرقة دون خوف أو تردد.
وذكر أنهما تمكنا من سرقة إحدى السيارات بعد أن خدعا صاحبها، ثم مارسا التفحيط بها ثم انقلبت بهما المركبة أثناء السير بطريقة خطيرة بالشارع، وهو ما تسبب في فقدان صديقه للوعي وإصابته هو بالعديد من الجروح خلال الحـادث. وفق “أخبار 24”.
وتابع أنه رغم حصوله على وظيفة ونصائح والده المريض المتكررة له فإن ذلك لم يؤت ثماره على النحو الكافي، حيث لم يكن ذلك كافيًا لإثنائه عن المضي قدمًا في طريق السرقة، خاصة بعد أن استمر في طريق انحرافه بالتوازي مع أداء عمله، الأمر الذي تسبب في النهاية بخسارة وظيفته والسجن لمدة 5 سنوات.
حرمان هذال من وسائل الترفيه تسبب في دخوله إلى عالم السرقة.. القصة كاملة 👇@nwaf_d_a#مفترق_طرق#قناة_السعودية pic.twitter.com/xuPJuFxg4Z
— قناة السعودية (@saudiatv) December 4, 2021
صديق السوء مهما كان قريب منك إلا أنه في وقت الشدة سيكون أول المتخلين عنك.@nwaf_d_a#مفترق_طرق#قناة_السعودية pic.twitter.com/SjzNUZzsOv
— قناة السعودية (@saudiatv) December 4, 2021
إصرار هذال على أصدقاء السوء انتهى بفصله من وظيفته، ومرض والده. @nwaf_d_a#مفترق_طرق#قناة_السعودية pic.twitter.com/UcrcNdRjdH
— قناة السعودية (@saudiatv) December 4, 2021