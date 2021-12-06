“أبو الأيتام” يتحدث عن أحد المشاهد التي وقعت أمامه وأثبتت مدى تأثير المساعدات السعودية بأفريقيا

تحدث المواطن علي الغامدي المعروف بـ”أبو الأيتام”، عن أحد المشاهد التي وقعت أمامه في بعض دول أفريقيا مؤخراً وأثبتت مدى أهمية المبادرات السعودية لتوزيع المساعدات على مواطني تلك البلدان.
وقال الغامدي وفقاً لـ”الإخبارية”، إنه فوجئ خلال عامي 2019 و2020 بعدما صدر قرار بإرسال مساعدات سعودية لبلدان أفريقيا بغلق شوارع بعض تلك البلاد وبينها كينيا ورواندا والكونغو من كثرة إقبال الناس عليها بعدما سمعوا بقدومها.
ونوه إلى أن نتائج تجربته في رعاية آلاف الأيتام بأفريقيا كانت واضحة، حيث تخرج 7 أطباء و4 طيارين من بين الأطفال الذين قام برعايتهم قبل أكثر من 20 عاماً.
فيديو | من “مملكة الإنسانية”.. #أبو_الأيتام وصانع الأمل “علي الغامدي” يكرس حياته لرعاية أكثر من 7 آلاف يتيم أفريقي منذ 17 عاما في إنموذج مشرف للمواطن السعودي#اليوم_العالمي_للتطوع#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/NnJmq7occe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2021