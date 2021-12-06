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جديد المحليات > مهتم بحماية المستهلك يُحذر من الإقبال الأسري على تخفيضات نهاية العام لهذا السبب
06/12/2021   7:12 ص

مهتم بحماية المستهلك يُحذر من الإقبال الأسري على تخفيضات نهاية العام لهذا السبب

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حذر المُهتم في حماية المستهلك حامد السهلي، من الإقبال الأسري على تخفيضات نهاية العام؛ لتسببها في بعض الأزمات المادية.

وقال السهلي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تخفيضات نهاية العام قد تدفع المشتري إلى الديون أو الإفلاس أو اللجوء للقروض والبطاقات الائتمانية أو الاستدانة.

ولفت إلى أن النساء أكثر مَن يقبلن على التسوق في تلك الفترة لرغبتهن العالية بالشراء، لكن الخاسر الأكبر هو الرجل كونه لا يستفيد أي شيء وقد يدخل في أزمات مادية ونفسية بسبب هذا الأمر.

وفق “أخبار 24”.

مهتم بحماية المستهلك يُحذر من الإقبال الأسري على تخفيضات نهاية العام لهذا السبب

جديد المحليات
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