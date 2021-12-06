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جديد المحليات > “الزعاق” يوضح سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم
06/12/2021   7:12 ص

“الزعاق” يوضح سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم

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أوضح خبير الفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن شهر جمادى الأولى سمي بهذا الاسم لأن الماء يتجمد فيه من شدة البرد “الزمهرير”، مبينًا أنه يقع في الشتاء وأن الشهور العربية تتواءم مع مسمياتها.

وأشار إلى أن فصل الشتاء هو فصل الأمطار، لافتًا إلى أن بعض العرب يسمون جمادى بـ “حنتوم” وهي السحب السوداء الماطرة.

وأضاف أن شهر جمادى الأولى هذه السنة داخل في حيز المربعانية من ناحية الأجواء، والوسم من ناحية التأثير، وأن أمطار جمادى الأولى تنبت ما ينبته الوسم، منوها إلى أن أوله برد معتدل، ومنتصفه “جران حادي”، وأيامه الأخيرة تودع السنة الميلادية 2021م.

وفق “أخبار 24”.

“الزعاق” يوضح سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم

جديد المحليات
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