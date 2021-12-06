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جديد المحليات > ما حكم من اقترض مالاً من أحد أقربائه وتصدق به بعد وفاته دون رده للورثة؟.. الشيخ “المنيع” يجيب
06/12/2021   7:12 ص

ما حكم من اقترض مالاً من أحد أقربائه وتصدق به بعد وفاته دون رده للورثة؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، حكم من اقترض مالا من أحد أقربائه وتصدق به بعد وفاته دون رده للورثة.

وأكد المنيع خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أنه لا تبرأ ذمة من اقترض هذا المال حتى بعد تصدقه به، لأنه ليس لديه تفويض منه بأن يتصدق بهذا الدين بعد وفاته. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يُرد المال إلى الورثة، وأن يتقاسموه بينهم كل واحد حسب حصته الإرثية منه، مبينًا أنه إذا عفا الورثة عن هذا المال فلا بأس في ذلك.

ما حكم من اقترض مالاً من أحد أقربائه وتصدق به بعد وفاته دون رده للورثة؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

جديد المحليات
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