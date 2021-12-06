تحدت فتاة تدعى “هديل سالم المطيري” إعاقتها وترجمت شغفها بعالم الصقور بالمشاركة لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021.
وشاركت المطيري، يوم أمس (الأحد)، بصقرين في شوط جير شاهين قرناس ملاك سعوديون، وحصدت المركز الثامن من خلال صقرها “أنا أقدر”، بعد أن قطع الطير مسافة الملواح بزمن 17.944 ثانية، ونافست أكثر من 60 صقارًا شاركوا في شوط المسابقة.
وحققت الفتاة مركزًا متقدمًا في المسابقة هو أعلى مركز تحققه صقارة سعودية في المهرجان منذ نسخته الأولى في العام 2018، كما أطلقت في الشوط نفسه صقرا آخر حمل اسم “بنت السعودية”، لكن لم يحالفه الحظ بالتأهل.
يشار إلى أن المهرجان خصّص جوائز مالية للفائزين تبلغ نحو 25 مليون ريال، لمسابقتي الملواح والمزاين، اللتين تقامان في مقر نادي الصقور، بملهم شمال مدينة الرياض، ومن المقرر أن يواصل فعالياته حتى 16 ديسمبر الحالي.
وفق “أخبار 24”.