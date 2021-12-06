نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بتكلفة 15 مليون ريال.. البدء بمشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء الدمام
06/12/2021   5:57 م

بتكلفة 15 مليون ريال.. البدء بمشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء الدمام

+ = -
352

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بدء تنفيذ مشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء كل من طيبة والندى مع الشعلة، والفاخرية، ضمن مشروع صيانة التقاطعات الرئيسة بالدمام.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تطوير التقاطعات الرئيسة في حاضرة الدمام، والمساهمة في فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الطرق، وتخفيف الكثافة المرورية على المحاور الرئيسة منها طريقا الجبيل الظهران السريع، وأبو حدرية، مع ربط امتدادات عدد من الطرق بين الأحياء، وعمل دوار.

وأبانت أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من 15 مليون ريال، وستبلغ مدة إنجازه سنتين، مشيرة إلى انتهائها من أعمال التنسيق مع الجهات المعنية، والتجهيزات اللازمة للمشروع. وفق “أخبار 24”.

بتكلفة 15 مليون ريال.. البدء بمشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء الدمام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188207.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.