بتكلفة 15 مليون ريال.. البدء بمشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بدء تنفيذ مشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء كل من طيبة والندى مع الشعلة، والفاخرية، ضمن مشروع صيانة التقاطعات الرئيسة بالدمام.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تطوير التقاطعات الرئيسة في حاضرة الدمام، والمساهمة في فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الطرق، وتخفيف الكثافة المرورية على المحاور الرئيسة منها طريقا الجبيل الظهران السريع، وأبو حدرية، مع ربط امتدادات عدد من الطرق بين الأحياء، وعمل دوار.
وأبانت أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من 15 مليون ريال، وستبلغ مدة إنجازه سنتين، مشيرة إلى انتهائها من أعمال التنسيق مع الجهات المعنية، والتجهيزات اللازمة للمشروع. وفق “أخبار 24”.