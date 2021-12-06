بعد تعليق الرحلات.. القنصلية في موريشيوس تعلن تسيير رحلة لعودة المواطنين إلى جدة

أعلنت القنصلية العامة للمملكة في موريشيوس أنه سيتم تسيير رحلة، غدًا (الثلاثاء)، لعودة المواطنين من موريشيوس إلى جدة.
ودعت القنصلية المواطنين الموجودين في موريشيوس إلى التواصل مع شركة الخطوط الجوية السعودية، للاستفادة من تذاكرهم في حال توفر تذاكر سارية المفعول لديهم، أو الحجز عن طريق موقع الشركة.
يذكر أن وزارة الداخلية قد قررت في وقت سابق،تعليق الرحلات القادمة والمغادرة إلى عدد من الدول الإفريقية، بينها موريشيوس، على خلفية ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ظهور متحور فيروس كورونا “أوميكرون” في عدد من الدول. وفق “أخبار 24”.