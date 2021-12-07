وثق أحد المواطنين العمانيين، اليوم (الإثنين)، تقديم طفل عماني التحية العسكرية خلال مرور موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة العمانية مسقط.
وأظهر الفيديو انتظار الطفل لمرور موكب ولي العهد في أحد شوارع مسقط، وهو يرفع يده إلى جوار رأسه، مؤديًا بذلك التحية العسكرية بشكلها المعروف لموكب الأمير محمد بن سلمان.
وكان ولي العهد قد وصل للعاصمة العمانية، في وقت سابق من اليوم، في زيارة رسمية للبلاد ضمن جولة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز سبل التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.