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جديد المحليات > ما الأماكن التي يمكن تخفيف الاحترازات فيها؟ ومتى تكون إلزامية؟.. “الصحة” تجيب
07/12/2021   8:41 ص

ما الأماكن التي يمكن تخفيف الاحترازات فيها؟ ومتى تكون إلزامية؟.. “الصحة” تجيب

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أوضحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، أمس (الإثنين)، الأماكن التي تكون الإجراءات الاحترازية فيها إلزامية أو مخففة.

وذكرت أن الأماكن تنقسم إلى: عامة مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة، ومفتوحة كالملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات، وأخرى مغلقة.

وأشارت إلى أن لبس الكمامة إلزامي في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وغير إلزامي في الأماكن العامة، في حين أن التباعد الجسدي غير إلزامي على الإطلاق في جميع الأماكن.

وأشارت إلى أن غسل وتعقيم اليدين، إلزامي في جميع الأماكن، بينما تشترط التهوية في الأماكن المغلقة فقط.

ما الأماكن التي يمكن تخفيف الاحترازات فيها

وفق “أخبار 24”.

ما الأماكن التي يمكن تخفيف الاحترازات فيها؟ ومتى تكون إلزامية؟.. “الصحة” تجيب

جديد المحليات
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