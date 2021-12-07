اشترى أرضًا وانتظر ليرتفع سعرها.. هل عليه زكاة؟ الشيخ عبد الرحمن السند يجيب

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد الرحمن السند، ما إذا كان على من يشتري أرضًا لبيعها عندما يرتفع سعرها إخراج زكاة من عدمه.
وقال، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يلزم إخراج زكاة على العقارات عندما يتم عرضها للتجارة ومرور عام على ذلك.
وأبان أن شراء العقارات وتأجيرها أو الانتظار حتى يرتفع سعرها ليس عليه إخراج زكاة ما لم يعرضها صاحبها للبيع، مشيرًا إلى أن العقارات إذا كانت غير مخصصة للتجارة فهي ليست مالًا زكويًا بطبيعته. وفق “أخبار 24”.
حكم من اشترى أرضا لبيعها عندما يرتفع سعرها.. فهل عليه زكاة؟
الشيخ د. عبدالرحمن السند يجيب#يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/dXQetoYWKq pic.twitter.com/sYpqr33If0
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 6, 2021