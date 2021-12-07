بتكلفة أكثر من 33 مليون ريال.. أمانة جدة تعزز الأنسنة بـ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي

كشفت أمانة محافظة جدة عن جهودها في أنسنة المدينة عبر تنفيذ 4 مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 33 مليون ريال.
وأوضحت الأمانة أن في مقدمة مشاريع مسارات المشي الجاري التي تم تنفيذها ممشى القرينية جنوب جدة بطول 2400 متر متضمنا مسارا للدراجات بطول 4 آلاف متر، فيما يشتمل المشروع على منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف وأكشاك ونادٍ رياضي.
وأضافت أن حي الحرازات يشهد تنفيذ ممشى بطول 1155 مترا مع تخصيص مسار للدراجات بطول 1375 مترا، كما يضم المشروع زراعة أشجار ظل ومسطحات خضراء وناديًا رياضيًا ومواقف، مبينة أن العمل مستمر في تنفيذ ممشى آخر بحي الحمدانية على طريق الحرمين شمال شرق المحافظة بطول 1875 مترا وعرض 15 مترا.
وأبانت أن حي الياقوت شمال جدة يشهد تجهيز موقع ومسار رابع لرياضة المشي بطول 1000 متر متضمناً منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة وناديًا رياضيًا ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف ولوحات إرشادية، في حين يتضمن مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد بحي الربوة ممشى بطول 1000 متر.
وأشارت إلى أنها نفذت تباعاً مشاريع لمسارات رياضة المشي للسكان في أنحاء المدينة، بلغ عددها حتى الآن 23 ممشى، وتخطت أطوالها حاجز الـ 50 ألف متر، مؤكدة أنه جرى تنفيذها وفق أعلى المواصفات، وزودت بالخدمات والمرافق اللازمة.
وفق “أخبار 24”.