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جديد الخرج > بالصور.. محافظ الخرج يدشن المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات
07/12/2021   4:12 م

بالصور.. محافظ الخرج يدشن المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات

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دشن محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٥/٣هـ المقام ببهو ديوان المحافظة بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد/ خالد بن حمد البدر . والذي يهدف الى تثقيف منسوبي وزوار المحافظة .

وبعد ذلك قدم مدير الشؤون الوقائية أ/ بدر بن محمد الودعاني شرح عن محتوى المعرض من منشورات وعرض مرئي ونماذج من أنواع المخدرات للتوعية بأضرار المخدرات وطرق الوقاية والعلاج منه .

كما أشار مدير إدارة المكافحة أن المعرض سينتقل بين الادارات الحكومية بالتتابع وذلك ضمن خطة البرامج التوعوية والتثقيفية المتنوعة عن أضرار المخدرات وتأثيرها لعام ١٤٤٣هـ والتي تنفذها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج .

وفي الختام وجه المحافظ الشكر للإدارة على عنايتها في إقامة هذه البرنامج الوقائي التوعوي بأضرار المخدرات . داعياً المولى القدير ان يحقق هذا البرنامج اهدافه المأموله في حماية المجتمع من آفة المخدرات .

بالصور.. محافظ الخرج يدشن المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات

جديد الخرج
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