شاهد .. بدء مراسم الاستقبال الرسمي لولي العهد في سلطنة عمان

بدأت منذ قليل مراسم الاستقبال الرسمي لوليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سلطنة عمان.
ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، وكان في مقدمة مستقبليه سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق.
وجرى، خلال مراسم الاستقبال، عزف السلام الوطني للمملكة، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، استقبل يوم أمس (الإثنين)، ولي العهد عند سُلّم الطائرة لدى وصوله إلى المطار السُّلطاني الخاص، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها ولي العهد إلى السلطنة.
فيديو | استقبال رسمي لـ #ولي_العهد خلال زيارته لسلطنة #عمان وعزف السلام الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/lhPyTwSDdN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2021