لا تقل نسبة اللحم بالساندويتش عن 50% من المواد المسموح بإضافتها.. لائحة اشتراطات عامة لتجهيز وتداول الشاورما

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاشتراطات العامة المتعلقة بتجهيز وتداول الشاورما، وذلك في لائحة جديدة طرحتها على منصة “استطلاع” لإبداء المرئيات والملاحظات بشأنها.
ويهدف المشروع إلى إيضاح الشروط العامة الواجب توافرها لتجهيز وتداول الشاورما المحضرة من لحوم البقر أو الجاموس أو الإبل أو الغنم أو الماعز أو الدواجن سواءً كانت مبردة أو مجمدة.
واشترطت أن تكون اللحوم المستخدمة في إعداد الشاورما من حيوانات تم ذبحها في مسـلخ طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية، وأن تكون اللحوم آمنة وصحية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وخالية بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
كما نصت الاشتراطات على ضرورة أن تكون الشاورما مجهزة من نوع واحد من اللحم وعلى درجة حفظ واحدة سواء مبردة أو مجمدة ويمنع الخلط بينهما، كما يجب ألا تقل نسبة اللحم بالساندويتش عن 50٪ من المواد المسموح بإضافتها عند تقديم الشاورما للمستهلك. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الاشتراطات عددا من المحظورات منها منع إضافة المايونيز الطازج والمحضر يدويًا، وكذلك المحفوظ في درجة حرارة الجو إلى الشاورما، وفي حال طلب المستهلك يسمح فقط باستخدام عبوات المايونيز الصغيرة المبردة التي تم إنتاجها في مصانع مرخصة ومطابقة للمواصفة القياسية الخليجية.
كما حظرت اللائحة استخدام البيض الطازج والمايونيز المحضر يدويًا في تحضير صلصة الشــاورما، مع إتاحة إمكانية اســتخدام منتجات البيض المبســترة والمايونيز المنتج في مصانع مرخصة لهذا الغرض، كما منعت تخزين أو استخدام صلصة الشاورما المحضرة من اليوم السابق.