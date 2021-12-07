بالفيديو.. أول سعودية تأخذ لقاح كورونا تتطعم بالجرعة المعززة

عادت أول سعودية تلقت اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شيخة الحربي اليوم (الثلاثاء) لأخذ الجرعة الثالثة المعززة.
وأوضحت الحربي في حديثها لقناة “العربية”، أنها حضرت لأخذ الجرعة المعززة لأن “فائدتها زينة” كما سمعت بذلك.
وأضافت أن كثيرين تواصلوا معها وحرضوها على عدم أخذ الجرعة، مبينة أن من كانوا يحرضونها على عدم التلقيح بالجرعة الأولى عادوا بعد فترة وساروا على نهجها بالتطعيم.
من جهته، نصح مدير برنامج لقاحات كورونا بوزارة الصحة الدكتور خالد العبد الكريم، كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومن تجاوز 6 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية بأخذ المعززة لضمان استمرار التحصين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن عدد من أخذوا الجرعة المعززة بعد إقرارها بلغ نحو 318 ألف شخص.
#نشرة_الرابعة | أول سعودية تتلقى اللقاح المضاد لكورونا “شيخة الحربي” تعود لأخذ الجرعة الثالثة “المعززة” @mhsen93 pic.twitter.com/6wj4vRo6vG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 7, 2021