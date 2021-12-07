“المواصفات”: فحصنا 30 ألف مضخة بنزين للتأكد من دقتها.. ونستهدف فحص سلامة قياس استهلاك الكهرباء والمياه

استعرض محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، سعد القصبي، جهود الهيئة في مجال كفاءة الطاقة والتأكد من سلامة أدوات القياس.
وأوضح، خلال لقائه في بودكاست سقراط في قناة “ثمانية” على موقع “يوتيوب”، أن مبادرة المعايرة القانونية تستهدف التأكد من دقة القياس، حيث تم البدء بالتأكد من دقة مضخات البنزين في محطات الوقود، وتم فحص 30 ألف مضخة بنزين في المملكة، وتم التأكد من سلامتها ووضع ملصق أخضر لبيان أنه تم التأكد من دقة قياسها.
وأضاف أنه يتم الآن التنسيق مع وزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة، للتأكد من سلامة أدوات القياس، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو التأكد من دقة الأدوات التي يتم بها قياس استهلاك الكهرباء والمياه وليس حجم الفواتير نفسها. وفق “أخبار 24”.