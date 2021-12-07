نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المواصفات”: فحصنا 30 ألف مضخة بنزين للتأكد من دقتها.. ونستهدف فحص سلامة قياس استهلاك الكهرباء والمياه
08/12/2021   12:24 ص

“المواصفات”: فحصنا 30 ألف مضخة بنزين للتأكد من دقتها.. ونستهدف فحص سلامة قياس استهلاك الكهرباء والمياه

+ = -
664

استعرض محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، سعد القصبي، جهود الهيئة في مجال كفاءة الطاقة والتأكد من سلامة أدوات القياس.

وأوضح، خلال لقائه في بودكاست سقراط في قناة “ثمانية” على موقع “يوتيوب”، أن مبادرة المعايرة القانونية تستهدف التأكد من دقة القياس، حيث تم البدء بالتأكد من دقة مضخات البنزين في محطات الوقود، وتم فحص 30 ألف مضخة بنزين في المملكة، وتم التأكد من سلامتها ووضع ملصق أخضر لبيان أنه تم التأكد من دقة قياسها.

وأضاف أنه يتم الآن التنسيق مع وزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة، للتأكد من سلامة أدوات القياس، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو التأكد من دقة الأدوات التي يتم بها قياس استهلاك الكهرباء والمياه وليس حجم الفواتير نفسها. وفق “أخبار 24”.

“المواصفات”: فحصنا 30 ألف مضخة بنزين للتأكد من دقتها.. ونستهدف فحص سلامة قياس استهلاك الكهرباء والمياه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885188452.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.