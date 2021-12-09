بالفيديو والصور.. ولي العهد وأمير قطر يزوران استاد لوسيل في الدوحة

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم (الخميس)، استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وأظهرت صور الأمير محمد بن سلمان برفقة الشيخ تميم وهما يتجولان داخل الاستاد، بينما علت البسمة وجهيهما وهما يتجاذبان أطراف الحديث.
يأتي ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها ولي العهد إلى دولة قطر، وذلك استكمالا لجولاته الخليجية التي بدأها بسلطنة عمان ثم الإمارات وتلتها قطر. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن المحطة التالية لجولات الأمير محمد بن سلمان سيجريها اليوم متوجها إلى البحرين، على أن يتجه إلى الكويت يوم غد (الجمعة).
فيديو| #ولي_العهد وأمير #قطر يزوران استاد لوسيل في #الدوحة#الإخبارية#ولي_العهد_في_قطر pic.twitter.com/t7Zcv9kJKk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2021