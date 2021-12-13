القنصل الأمريكي يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

استقبل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة القنصل العام الأمريكي بجدة، فارس أسعد، ورئيس القسم السياسي والاقتصادي السيد آلن كراوس، والوفد المرافق لهما.
واطلع القنصل العام والوفد المرافق له على العرض المرئي لكسوة الكعبة، ومراحل صناعتها بالمملكة واستبدالها، وقد أشادوا بما رأوه من إتقان وتفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والإتقان.
وأعربوا عن عظيم امتنانهم لهذه الفرصة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.
وكان في استقبال القنصل الأمريكي والوفد المرافق له وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، والوكيل المساعد لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس فارس المطرفي، وعدد من المسؤولين. وفق “أخبار 24”.