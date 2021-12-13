“القدية” تمنح عقدًا إنشائياً بنحو 3.8 مليار ريال لتشييد متنزه “6 فلاجز القدية”

أعلنت شركة القدية للاستثمار، منحها عقد إنشاء متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي بقيمة 3.75 مليار ريال لشركة بويج باتيمون إنترناسيونال – الفرنسية، وشركة المباني للمقاولات العامة – السعودية.
وأوضحت الشركة، أنه تم توقيع العقد خلال حفل خاص بحضور مسؤولي الشركتين في مركز التجربة والزوار بالقدية، وتبعه حفل وضع حجر الأساس للمشروع ليشكل البداية الرسمية لبدء أعمال الإنشاءات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني للمقاولات العامة جوزيف ضاهر، إن الحصول على عقد التشييد لبناء أول مدينة ترفيهية من نوعها في المملكة شرف كبير لشركته، معرباً عن سعادته بأن يكون جزءًا من مشروع القدية العملاق، وأن يساهم في تطوير هذا المتنزه الفريد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه من المقرر أن يصبح 6 فلاجز القدية، الذي يغطي مساحة 32 هكتارًا (79 فدانًا) ويضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر 6 مناطق ذات طابع خاص، المنتزه الترفيهي الذي يحطم جميع الأرقام القياسية في الترفيه بالمملكة والمنطقة.