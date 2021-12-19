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جديد المحليات > 850 ريالاً سعر الطرح النهائي لسهم “جاهز” في سوق الأسهم
19/12/2021   2:25 م

850 ريالاً سعر الطرح النهائي لسهم “جاهز” في سوق الأسهم

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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم الشركة بنجاح.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 26/ 12/ 2021م، حيث سيتم تخصيص 272,7 ألف سهم للمكتتبين الأفراد كحد أقصى، تمثل 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب شركة جاهز زيادة عدد أسهمها للطرح في السوق الموازية إلى 1.89 مليون سهم تمثل 18% من رأس مال الشركة. وفق “أخبار 24”.

850 ريالاً سعر الطرح النهائي لسهم “جاهز” في سوق الأسهم

جديد المحليات
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