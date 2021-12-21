الترفيه تعتمد شتاء قرية الدلم التراثية والجرجير يشكر ال الشيخ

اعتمدت هيئة الترفيه تصريح تنظيم فعالية ترفيهية في محافظة الدلم باسم فعاليات شتاء قرية الدلم التراثية وتضمن برنامج التصريح تنظيم فعاليات ترفيهية في انشطة العاب هوائية وخيام شتوية ودراجات هوائية واركان اطفال وتصوير وحضارة بلد ورسم كاريكاتير إضافة إلى عربات اطعمة وفرق شعبية فلكلورية وفرق اطفال ومسابقات وجوائز ومعرض سيارات كلاسيكية خلال الفترة من٦/ ١/ ٢٠٢٢ إلي ٦/ ٢/ ٢٠٢٢ رجال و نساء وكذل-ك الأطفال والعائلات .
هذا وعبر أ. ياسين الجرجير مدير القرية عن شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على دعمه المتواصل للقرى التراثية والبرامج الترفيهية في المدن والمحافظات ولسعادة أ. فهد بن سلطان بن حميد محافظ الدلم على جهوده ودعمه لأنشطة وبرامج القرية .