نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > الترفيه تعتمد شتاء قرية الدلم التراثية والجرجير يشكر ال الشيخ
21/12/2021   11:00 ص

الترفيه تعتمد شتاء قرية الدلم التراثية والجرجير يشكر ال الشيخ

+ = -
1405

اعتمدت هيئة الترفيه تصريح تنظيم فعالية ترفيهية في محافظة الدلم باسم فعاليات شتاء قرية الدلم التراثية وتضمن برنامج التصريح تنظيم فعاليات ترفيهية في انشطة العاب هوائية وخيام شتوية ودراجات هوائية واركان اطفال وتصوير وحضارة بلد ورسم كاريكاتير إضافة إلى عربات اطعمة وفرق شعبية فلكلورية وفرق اطفال ومسابقات وجوائز ومعرض سيارات كلاسيكية خلال الفترة من٦/ ١/ ٢٠٢٢ إلي ٦/ ٢/ ٢٠٢٢ رجال و نساء وكذل-ك الأطفال والعائلات .

هذا وعبر أ. ياسين الجرجير مدير القرية عن شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للترفيه على دعمه المتواصل للقرى التراثية والبرامج الترفيهية في المدن والمحافظات ولسعادة أ. فهد بن سلطان بن حميد محافظ الدلم على جهوده ودعمه لأنشطة وبرامج القرية .

الترفيه تعتمد شتاء قرية الدلم التراثية والجرجير يشكر ال الشيخ

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190378.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.