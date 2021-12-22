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جديد المناطق > خلال 9 أشهر.. استيراد 245 ألف طن من الحطب والفحم
22/12/2021   7:12 م

خلال 9 أشهر.. استيراد 245 ألف طن من الحطب والفحم

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كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن كميات الحطب والفحم التي استوردتها المؤسسات والشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2021م، بلغت أكثر من 245 ألف طن.

ويقدم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، تسهيلات بشأن إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال البيع والشراء للحطب والفحم المستورد، ودعم استخدامه بديلًا فعالًا ومميزًا عن نظيره المحلي. 

كما يوفر الحلول التمويلية والتسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المحلي بالحطب المستورد، ما يسهم في حماية الغطاء النباتي والحفاظ عليه. 

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية إصدار أكثر من 400 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة، ما ساهم في ارتفاع الكميات المستوردة من الحطب والفحم لسد احتياجات السوق المحلية.  وفق “أخبار 24”.

وأصدر كذلك نحو 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل ضمن التراخيص المصدرة خلال الـ90 يومًا الماضية. 

 

خلال 9 أشهر.. استيراد 245 ألف طن من الحطب والفحم

جديد المناطق
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