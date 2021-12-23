طبيب تجميل ينصح بالتقشير الكيميائي وليس الميكانيكي للبشرة.. ويُحذر من الحمام المغربي

نصح طبيب الجلدية والتجميل، الدكتور محمد الشايع، باستخدام التقشير الكيميائي للعناية بالبشرة وحمايتها وليس الميكانيكي؛ كون الأول يقوم على تجديد البشرة دون الحاجة للتأثير عليها.
وأوضح الشايع خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن فكرة التقشير تستخدم بتسريع تجديد خلايا البشرة فهي تعد أحد الأركان الأساسية للحفاظ على البشرة، ناصحاً بالابتعاد عن الحمام المغربي كون التأثير السلبي الخاص به على المدى البعيد كبيراً.
وأشار إلى أن التقشير الكيميائي ينصح بعدم استخدامه يومياً إلا في حالات العلاج، لكن يمكن استخدامه مرتين بالأسبوع وخلال الفترات الليلية وعلى ثلاث مراحل؛ هي الغسول والمقشر والمرطب. وفق “أخبار 24”.
د. محمد الشايع – طبيب جلدية وتجميل مهتم بالعناية ومنتجات البشرة: فكرة التقشير لتجديد البشرة وتسريع تجديد خلاياها .. وأطباء الجلدية ينصحون بالتقشير الكيميائي غير الميكانيكي.. وحذار من الحمام المغربي@DrMAlshaya#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0dZSpXyoFh
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2021
د. محمد الشايع – طبيب جلدية وتجميل مهتم بالعناية ومنتجات البشرة: التقشير الكيميائي لا يستخدم بشكل يومي إلا في حالات العلاج .. مرتين بالأسبوع تكفي @DrMAlshaya#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zmtaHAgxaf
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2021