بالفيديو.. ما رأيك بإعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن العامة؟.. هكذا أجاب مواطنون

تباينت آراء عدد من المواطنين والمواطنات، حول مدى قبولهم لإعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة خلال الفترة المقبلة.
وأبدى عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، رفضهم لمسألة عودة فرض الكمامات بالأماكن المفتوحة وغير المزدحمة؛ بسبب ملاحظة الجميع لانخفاض حدة الجائحة.
ولفت بعض المواطنين إلى أنهم يتقبلون مسألة فرض الكمامات بالأماكن المفتوحة لمنع انتشار “كورونا”، وحماية الفئات الأشد خطراً. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما رأيك بإعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة؟#الإخبارية pic.twitter.com/quIF71yMS9
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 22, 2021