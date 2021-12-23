نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. ما رأيك بإعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن العامة؟.. هكذا أجاب مواطنون
23/12/2021   8:39 ص

بالفيديو.. ما رأيك بإعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن العامة؟.. هكذا أجاب مواطنون

+ = -
729

تباينت آراء عدد من المواطنين والمواطنات، حول مدى قبولهم لإعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة خلال الفترة المقبلة.

وأبدى عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، رفضهم لمسألة عودة فرض الكمامات بالأماكن المفتوحة وغير المزدحمة؛ بسبب ملاحظة الجميع لانخفاض حدة الجائحة.

ولفت بعض المواطنين إلى أنهم يتقبلون مسألة فرض الكمامات بالأماكن المفتوحة لمنع انتشار “كورونا”، وحماية الفئات الأشد خطراً. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما رأيك بإعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن العامة؟.. هكذا أجاب مواطنون

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190638.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.