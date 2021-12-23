“الحياة الفطرية”: إطلاق 15 وعلًا جبلياً مهددًا بالانقراض في منطقة السودة

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع السودة للتطوير 15 وعلًا جبليًا مهددًا بالانقراض في منطقة السودة، بهدف إثراء التنوع الحيوي في المنطقة وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.
وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنمية البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما أنها امتداد لجهود المركز في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان إلى أن الإطلاق في السودة امتداد لعمل المركز لتطوير وتنفيذ خطط وطنية لتنمية الحياة الفطرية عن طريق إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، لافتًا إلى أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة في إكثار الكائنات المهددة بالانقراض.وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام السودة للتطوير بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروع تطوير السودة، منوهًا بأن إطلاق 15 وعلًا جبليًا يعد خطوة أولى تسبق العديد من المبادرات بإطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض في السودة بهدف إعادة توطين الكائنات الفطرية وحماية الحياة البرية.