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جديد المحليات > “الحبوب” تعتمد زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي
23/12/2021   3:32 م

“الحبوب” تعتمد زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي

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وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكلٍ استثنائي للموسم الزراعي 1444/1443هـ، وبواقع 100 ريال للطن، ليُضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالاً للطن.

وأوضحت المؤسسة، أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة – حفظها الله- بتمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخرًا، إضافةً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تُحدّدها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة. وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تعتمد زيادة استثنائية لسعر شراء القمح المحلي

جديد المحليات
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