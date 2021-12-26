“سعود الطبية” تنصح بتلك الأطعمة لرفع المناعة ومكافحة الأمراض الشتوية

نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بتناول عدد من الأطعمة لرفع مناعة الجسم ومكافحة الأمراض الشتوية.
وأوضحت المدينة، أن تناول السبانخ والمكسرات والفلفل الأحمر والبروكلي والفواكه الحمضية يمد الجسم بـ”فيتامين C”، وكذلك الزبادي ومنتجات الحليب تزوده بـ”فيتامين D”.
ونوهت إلى أنه يمكن للجسم أن يستمد الزنك من المكسرات وحبوب القرع والسمسم والفاصوليا والعدس، وأما السيلينيوم فيمكن الحصول عليه من خلال تناول الأسماك والمكسرات. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الأسماك الدهنية تحتوي على دهون صحية، والثوم يحتوي على مادة الأليسين، وبياض البيض يلعب دوراً مهماً في تحسين المناعة وفقاً لدراسات علمية.