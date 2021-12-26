فيديو نادر.. تعليق تاريخي للملك فهد على وصول المياه من البحر إلى مناطق المملكة

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، فيديو نادرا للملك الراحل يشيد فيه بوصول المياه من البحر إلى مناطق المملكة.
وعلق الملك فهد على وصول المياه عبر الخليج والبحر الأحمر إلى مناطق المملكة في خطوة غير مسبوقة.
وقال الملك الراحل: “من كان يفكر أن تصل المياه من الخليج إلى وسط المملكة، ومن البحر الأحمر إلى مكة وأبها وخميس مشيط مع ارتفاع 3.5 ألف متر”.
حديث تاريخي لـ #الملك_فهد رحمه الله الذي يشيد بإنجاز وصول المياه من الخليج إلى وسط #المملكة ومن البحر الأحمر إلى الطائف ومكة ومن البحر الأحمر إلى أبها وخميس مشيط مع ارتفاع ٣٠٠٠متر. pic.twitter.com/G3C5rTKTad
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) December 26, 2021
وفق “أخبار 24”.