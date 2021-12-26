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جديد المحليات > فيديو نادر.. تعليق تاريخي للملك فهد على وصول المياه من البحر إلى مناطق المملكة
26/12/2021   11:32 م

فيديو نادر.. تعليق تاريخي للملك فهد على وصول المياه من البحر إلى مناطق المملكة

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، فيديو نادرا للملك الراحل يشيد فيه بوصول المياه من البحر إلى مناطق المملكة.

وعلق الملك فهد على وصول المياه عبر الخليج والبحر الأحمر إلى مناطق المملكة في خطوة غير مسبوقة.

وقال الملك الراحل: “من كان يفكر أن تصل المياه من الخليج إلى وسط المملكة، ومن البحر الأحمر إلى مكة وأبها وخميس مشيط مع ارتفاع 3.5 ألف متر”.

وفق “أخبار 24”.

فيديو نادر.. تعليق تاريخي للملك فهد على وصول المياه من البحر إلى مناطق المملكة

جديد المحليات
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