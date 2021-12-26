“البنك المركزي” يطرح مشروع مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي، اليوم (الأحد)، طرح مشروع مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري.
وأكد أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.
ودعا البنك المركزي المهتمين والمختصين لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأكد أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري” خلال 30 يومًا، حيث ستخضع جميع المرئيات والملاحظات للدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. وفق “أخبار 24”.
ويأتي إصدار هذه القواعد انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمرارًا لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة “إعادة التمويل العقاري”، إلى جانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.