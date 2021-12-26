أمير الرياض يرعى إنطلاقة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية تحت شعار عبية في الدرعية

تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – تشهد العاصمة الرياض إنطلاقة المهرجان السعودي للجواد العربي بنسخته الثانية في منتجع الفروسية العالمي تحت شعار عبية في الدرعية وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب والذي سيستمر لمدة ثمانية أيام متتالية من تاريخ انطلاقته 10 يناير /2022م .
يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة ومن أبرزها مزاد فخر الدرعية لنخبة الخيل والذي سيعود جزء من عائدات ريعه للجمعيات الخيرية ، وبطولة دولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B) ، متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة ، مركز تدريب لركوب الخيل بحصص تدريبية لجميع أفراد العائلة تحت إشراف مدربين محترفين من كلا الجنسين ( الرجال / النساء ) ، عروض حية لركوب الخيل لعرض التناغم الرائع بين الإنسان والخيل ، عروض فرسان ، المسابقات الفنية ، منطقة التسوق والمطاعم ، وغيرها من الفعاليات العديدة .