“الحج” تصدر عددًا من القرارات تجاه بعض شركات حجاج الداخل لتقصيرهم بالخدمات المقدمة

أصدرت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة، عددًا من القرارات بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت في موسم حج عام 1442 هـ، وذلك بعد إنهاء اللجنة لأعمالها.
وشملت القرارات معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية، وذلك بسبب تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، منها قرارات صادرة بعقوبة الإيقاف وقرارات بغرامات مالية، بجانب ما تم اتخاذه من جانب الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.
وشددت الوزارة على أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أنها ستمضي في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة. وفق “أخبار 24”.