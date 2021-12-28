خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى غدًا

يُلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي، غدًا (الأربعاء)، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
ويتناول خادم الحرمين الشريفين في الخطاب سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، عن بالغ الاعتزاز والتقدير بلقاء خادم الحرمين الشريفين في مستهل أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس، مشيرًا إلى أنها مناسبة سنوية يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى خطابه، الذي يتضمن توجيهاته ورؤيته السديدة تجاه مختلف القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن مجلس الشورى يتطلع إلى هذا الخطاب الملكي الذي يحدد ملامح المستقبل، ويضع الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية الشاملة والمتوازنة، كما يوضح سياسة المملكة ومواقفها تجاه مختلف القضايا الخارجية الإقليمية والدولية.
وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام المجلس وما يحمله من مضامين تجسد مكانة المجلس وحضوره الفاعل في المشهد الوطني، بوصفه إحدى المؤسسات الرقابية والتشريعية، مؤكدًا أن المجلس بما وصل إليه يمثل بممارسته الشورية مفهومًا عصريًا في تطبيقاته البرلمانية.