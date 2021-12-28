“الأمن” يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في عسير قام باستخدام مركبته لنقل 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأردنية، كما تم القبض على مواطنين بالمنطقة نفسها، لقيامهما بسرقة مرافق عامة، استوليا منها على 5 أجهزة حاسوب وشرائح اتصال.
وألقى الأمن القبض على 3 مقيمين تورطوا في حوادث جنائية تمثلت في سرقة قواطع ومواد كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بالرياض، كما قُبض على 3 مواطنين في الأمواه، تباهى أحدهم بسلاح ناري وقام بإطلاق النار على جهاز رصد آلي “ساهر”، ما أدى إلى إتلافه وتوثيق ذلك ونشره. وفق “أخبار 24”.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/9BcILn4W6Q
— الأمن العام (@security_gov) December 28, 2021