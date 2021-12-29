كورونا يُصيب نجم النصر ويبعده عن مواجهة الفتح (صورة)

تلقى نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء، ضربة موجعة، قبل مواجهة فريقه الأول لكرة القدم، نظيره الفتح، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد الإعلامي الرياضي، علي العنزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إصابة حمد آل منصور بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة فريقه ضد الفتح المقبلة.
كما نشر لاعب النصر، عبر حسابه على موقع التواصل “سناب شات” صورة له، وعلق عليها: “كوفيد-19”.
ويحتل فريق نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 23 نقطة، بعد مرور 14 جولة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 2 وخسر 5 مواجهات سابقة.
وفق “أخبار 24”.