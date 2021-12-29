“البلدية والقروية” توضح آلية تملك المساكن ضمن برنامج “الإسكان التنموي”

استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان التنموي، أحمد القرعاوي، آلية تملك المساكن التي يوفرها البرنامج بعد تحسن الحالة المادية للمستفيدين.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يمكن للمستفيد من برنامج “الإسكان التنموي” تملك المسكن إذا تيسرت حالته، بعد خصم جزء من قيمة المسكن ووضع برنامج أقساط ميسرة لتملكه.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات غير قادرة على سداد القسط الشهري للمسكن، مؤكدًا أن هناك حرصًا شديدًا من جانب المستفيدين على سداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم لتملك المسكن. وفق “أخبار 24”.
ماذا لو تعثر المستفيد عن سداد القسط الشهري لمسكن برنامج “الإسكان التنموي”؟..
(م. أحمد القرعاوي – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي) يُجيب@dev_housing#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/m15IO3WJzg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 28, 2021