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جديد المحليات > بالفيديو.. تحت الأمطار الغزيرة.. ضيوف الرحمن يؤدون الطواف والصلاة في المسجد الحرام
29/12/2021   1:06 م

بالفيديو.. تحت الأمطار الغزيرة.. ضيوف الرحمن يؤدون الطواف والصلاة في المسجد الحرام

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واصل ضيوف الرحمن أداء الطواف في المسجد الحرام في أجواء إيمانية، رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت عليهم في الساعات الماضية.

ووثقت قناة “الإخبارية” وعدد من مرتادي المسجد الحرام لقطات للأمطار الغزيرة التي هطلت، بينما واصل ضيوف الرحمن أداء الطواف بشكل طبيعي.

كما حرص المصلون على أداء صلاة الفجر في المسجد الحرام بكل يسر وطمأنينة تحت زخات المطر التي كانت تهطل بين الحين والآخر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تحت الأمطار الغزيرة.. ضيوف الرحمن يؤدون الطواف والصلاة في المسجد الحرام

جديد المحليات
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