استعدادًا للاختبارات الدولية.. “التعليم” تنفذ اختبارات “محاكية” أسبوعية وفصلية لهذه الصفوف

أعلنت وزارة التعليم، استعدادها لتنفيذ اختبارات محاكية في القراءة والعلوم والرياضيات، حضوريًا وعن بعد عبر منصة مدرستي، ضمن جهودها للاستعداد للاختبارات الدولية.
وأوضحت الوزارة، أنها ستُجري الاختبارات المحاكية لاختبارات “PIRLS” الدولية في الفهم القرائي والكتابي للطلبة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي بشكل فصلي.
كما أشارت إلى إجرائها الاختبارات المحاكية لـ”PISA” بشكل أسبوعي للطلبة من الصف الثالث متوسط إلى الثاني الثانوي، إلى جانب نماذج الاختبارات المحاكية لاختبار “TIMSS”؛ لدراسة تقدّم الطلبة في العلوم والرياضيات من الثالث ابتدائي إلى الثاني متوسط.
يذكر أنه من المقرر إجراء الاختبار الدولي “PISA 2022” لقياس مهارات الطلاب والطالبات في القراءة والرياضيات والعلوم، خلال الفترة 15-31 مايو المقبل؛ لتقييم الطلبة الذين أتموا 15 عاماً، وتشرف على الاختبار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD”.
وفق “أخبار 24”.