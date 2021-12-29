بالفيديو.. خالد الغنام ينافس نجمي الاتحاد والفتح على هدف الجولة الـ14 بالدوري

استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ14، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف نجم فريق الفتح سفيان بن دبكة، في مرمى فريق الهلال، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين.
كما تم اختيار هدف نجم فريق الاتحاد هارون كمارا، في شباك نظيره الاتفاق، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم فريق النصر خالد الغنام، في مرمى الحزم بالمباراة التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.
• سفيان بن دبكة 🇩🇿
• هارون كمارا 🇸🇦
• خالد الغنام 🇸🇦
🎥 الفريق الفنّي بالرابطة يختار أفضل (3) أهداف في الجولة 14 👏⬇️ pic.twitter.com/YFo6VBJroA
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 28, 2021