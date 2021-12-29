محافظ الخرج يرعي توقيع عقد الشراكة بين جمعية انسان بالخرج ومجمع سيان الطبي

رعى محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٣/٥/٢٥هـ مناسبة توقيع عقد الشراكة بين جمعية انسان بالخرج ومجمع سيان الطبي المتخصص وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
وقع الاتفاقية مدير فرع جمعية انسان بالخرج أ / صالح بن محمد العمري في حين مثل مجمع سيان الطبي المتخصص د / محمد الخثعمي واستشاري التقويم / عبدالله الاسمري .
والجدير بالذكر أن الشراكة تهدف إلى تفعيل الرؤية الوطنية وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية بتقديم عدداً من الخدمات لهم .
وقد أوضح المدير التنفيذي لمجمع سيان الطبي المتخصص د / عبدالكريم بن حسين بأن عقد الشراكة برعاية صحية بقيمة ( ١٥٠.٠٠٠ الف ريال ) لمستفيدي ومستفيدات فرع جمعية إنسان بالخرج .
من جهته أعرب مدير فرع جمعية انسان بالخرج العمري عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الخرج على رعايته هذه الشراكة وشكره للمبادرة الكريمة من مجمع سيان الطبي المتخصص .