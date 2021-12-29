نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > محافظ الخرج يرعي توقيع عقد الشراكة بين جمعية انسان بالخرج ومجمع سيان الطبي
29/12/2021   4:13 م

محافظ الخرج يرعي توقيع عقد الشراكة بين جمعية انسان بالخرج ومجمع سيان الطبي

+ = -
1028

رعى محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٣/٥/٢٥هـ مناسبة توقيع عقد الشراكة بين جمعية انسان بالخرج ومجمع سيان الطبي المتخصص وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .

وقع الاتفاقية مدير فرع جمعية انسان بالخرج أ / صالح بن محمد العمري في حين مثل مجمع سيان الطبي المتخصص د / محمد الخثعمي واستشاري التقويم / عبدالله الاسمري .

والجدير بالذكر أن الشراكة تهدف إلى تفعيل الرؤية الوطنية وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية بتقديم عدداً من الخدمات لهم .

وقد أوضح المدير التنفيذي لمجمع سيان الطبي المتخصص د / عبدالكريم بن حسين بأن عقد الشراكة برعاية صحية بقيمة ( ١٥٠.٠٠٠ الف ريال ) لمستفيدي ومستفيدات فرع جمعية إنسان بالخرج .

من جهته أعرب مدير فرع جمعية انسان بالخرج العمري عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الخرج على رعايته هذه الشراكة وشكره للمبادرة الكريمة من مجمع سيان الطبي المتخصص .

محافظ الخرج يرعي توقيع عقد الشراكة بين جمعية انسان بالخرج ومجمع سيان الطبي

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191636.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.