استشارية توضح فوائد البطاطس وتحذر هؤلاء من تناولها

حذّرت استشارية الأطفال والحساسية والمناعة، الدكتورة نجوى الصاوي، من تناول البطاطس بكثرة؛ بسبب احتوائها على نسب عالية من الكربوهيدرات والتي يصاحبها رفع نسب السكر.
وأوضحت الصاوي خلال لقائها ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن البطاطس لها فوائد عديدة مثل بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات لكن بشرط تناولها مسلوقة أو مشوية وبكميات قليلة.
وأشارت إلى أن تناول البطاطس بكميات قليلة قد يساعد في تخفيض الوزن ومنع الكثير من الأمراض مثل الاكتئاب، مبينةً أن الممنوعين من تناول البطاطس هم مرضى السكري ومن لديهم مشكلة في هضم الكربوهيدرات أو لديهم حساسية من البطاطس.
د. نجوى الصاوي .. استشارية أطفال وحساسية ومناعة : البطاطس تساهم في تخفيف الوزن بهذه الشروط !!@drnajwam#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sgc7BZpK8t
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2021
د. نجوى الصاوي .. استشارية أطفال وحساسية ومناعة : للبطاطس فوائد عديدة لكن بها نسبة كربوهيدرات عالية ترفع نسبة السكر .. وهؤلاء ممنوعون من تناولها @drnajwam#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4WZocdH6lH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2021
وفق “أخبار 24”.