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جديد المحليات > استشارية توضح فوائد البطاطس وتحذر هؤلاء من تناولها
30/12/2021   7:06 ص

استشارية توضح فوائد البطاطس وتحذر هؤلاء من تناولها

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حذّرت استشارية الأطفال والحساسية والمناعة، الدكتورة نجوى الصاوي، من تناول البطاطس بكثرة؛ بسبب احتوائها على نسب عالية من الكربوهيدرات والتي يصاحبها رفع نسب السكر.

وأوضحت الصاوي خلال لقائها ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن البطاطس لها فوائد عديدة مثل بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات لكن بشرط تناولها مسلوقة أو مشوية وبكميات قليلة.

وأشارت إلى أن تناول البطاطس بكميات قليلة قد يساعد في تخفيض الوزن ومنع الكثير من الأمراض مثل الاكتئاب، مبينةً أن الممنوعين من تناول البطاطس هم مرضى السكري ومن لديهم مشكلة في هضم الكربوهيدرات أو لديهم حساسية من البطاطس.

وفق “أخبار 24”.

استشارية توضح فوائد البطاطس وتحذر هؤلاء من تناولها

جديد المحليات
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