طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض وعدة مناطق مع تكون الضباب

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، على مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز أنه يتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن الأمطار ستشمل كذلك أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى مرتفعات منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.