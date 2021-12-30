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جديد المحليات > أخصائية: لن نعود لمرحلة “منع التجول” بنسبة 85% بسبب هذا الأمر
30/12/2021   7:06 ص

أخصائية: لن نعود لمرحلة “منع التجول” بنسبة 85% بسبب هذا الأمر

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توقعت الأخصائية الاجتماعية، الدكتورة نورة العنزي، عدم الوصول إلى مرحلة “منع التجول” مجدداً خلال الفترة المقبلة بنسبة 85% في ظل الوعي المجتمعي الذي زاد بعد جائحة “كورونا”.

وأوضحت العنزي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المجتمع تعلم من خلال جائحة “كورونا” كيفية التعامل مع الأوبئة عبر تعديل بعض السلوكيات المجتمعية.

ولفتت إلى أن ذلك جرى ملاحظته من خلال مواصلة التزام معظم أفراد المجتمع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي مع الآخرين، رغم تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفق “أخبار 24”.

أخصائية: لن نعود لمرحلة “منع التجول” بنسبة 85% بسبب هذا الأمر

جديد المحليات
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