أخصائية: لن نعود لمرحلة “منع التجول” بنسبة 85% بسبب هذا الأمر

توقعت الأخصائية الاجتماعية، الدكتورة نورة العنزي، عدم الوصول إلى مرحلة “منع التجول” مجدداً خلال الفترة المقبلة بنسبة 85% في ظل الوعي المجتمعي الذي زاد بعد جائحة “كورونا”.
وأوضحت العنزي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المجتمع تعلم من خلال جائحة “كورونا” كيفية التعامل مع الأوبئة عبر تعديل بعض السلوكيات المجتمعية.
ولفتت إلى أن ذلك جرى ملاحظته من خلال مواصلة التزام معظم أفراد المجتمع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي مع الآخرين، رغم تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.
فيديو | أخصائية اجتماعية: بنسبة 85% لن نصل إلى مرحلة #منع_التجول لأن المجتمع واعي ويعرف كيف يتعامل مع الأوبئة#الإخبارية pic.twitter.com/L2lGhCiEto
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 29, 2021
وفق “أخبار 24”.