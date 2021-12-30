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جديد المحليات > إعادة توزيع ملصقات التباعد في صحن المطاف بالمسجد الحرام.. اليوم
30/12/2021   7:05 ص

إعادة توزيع ملصقات التباعد في صحن المطاف بالمسجد الحرام.. اليوم

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تُعيد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم (الخميس)، توزيع ملصقات التباعد الاجتماعي في صحن المطاف وكل المصليات داخل المسجد الحرام.

ويعمل منسوبو الرئاسة العامة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وفقاً لـ”الإخبارية”، على اعتماد خطط تنظيمية خلال الأيام المقبلة في إطار تنفيذ قرار إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتتضمن تلك الخطط التشديد وعدم التهاون في التزام الجميع بارتداء الكمامة، مع عدم وجود تقارب جسدي في المسجد الحرام، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين. وفق “أخبار 24”.

إعادة توزيع ملصقات التباعد في صحن المطاف بالمسجد الحرام.. اليوم

جديد المحليات
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