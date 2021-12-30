“كورونا” يضرب صفوف الفتح قبل مواجهة النصر

كشفت مصادر صحفية، مساء يوم الثلاثاء، عن وجود حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، قبل مواجهة النصر المقبلة في دوري المحترفين.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”: “وجود حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا في فريق الفتح، جاءت بعد فحوصات أجراها اللاعبون المصابون لظهور أعراض مختلفة عليهم”.
واصل فريق الفتح تدريباته عصر اليوم الأربعاء، على ملعب النادي الرديف بالأحساء، وذلك استعداداً لاستضافة النصر السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقرر أن يخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة الخميس إلى مسحة طبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا لدى الراعي الطبي للنادي مستشفى الموسى التخصصي، وذلك تماشيًا مع تعميم وزارة الرياضة بإجراء المسحة قبل خوض الجولة المقبلة بـ48 ساعة.