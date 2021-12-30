“الصادرات السعودية”: معالجة 133 عائقًا محليًا وخارجيًا واجهت الشركات الوطنية المصدرة

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن معالجتها 133 عائقًا من العوائق المحلية والخارجية التي تواجه المصدرين السعوديين وإيجاد الحلول الفعالة التي تضمن تمكينهم ودعمهم للنفاذ إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت أنها رصدت هذه العوائق عبر خدمة “حل عوائق التصدير” التي تقدمها إلكترونيًا لعملائها، بما يتيح لهم إمكان رفع ما يواجههم في رحلتهم التصديرية وابتكار الحلول المناسبة لهم.
وأشارت إلى أن العوائق التي رفعها المصدرون بلغت أكثر من 162 عائقاً، منها 133 عُولِجت بشكل نهائي، و29 منها قيد المراجعة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن خدمة “حل عوائق التصدير” تأتي امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها، من بينها بناء قدرات المصدرين بالتدريب وورش العمل، ودعمهم بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية.